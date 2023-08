Evento em Mesquita reúne mulheres para troca de experiências e fortalecimento feminino

O Espaço da Mulher Mesquitense foi palco de uma roda de conversa alusiva ao Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-americana e Caribenha. Ação reuniu mulheres negras engajadas em políticas públicas, assim como alunas do local.



A ação teve por objetivo reconhecer e celebrar a luta das mulheres negras, abordando temáticas como a visibilidade do papel delas na realidade brasileira e discussões sobre racismo e machismo.



“Essa ainda é uma luta constante e precisamos valorizar essa data. Estamos aqui buscando desconstruir esses padrões da sociedade e fortalecer o pertencimento social dessas mulheres”, afirmou Silvânia Almeida, coordenadora municipal de Políticas Públicas para as Mulheres e responsável pelo Espaço da Mulher Mesquitense.



Tópicos como o impacto da violência com maior prevalência nesse público, a desconstrução de ideias preconceituosas e a construção de uma sociedade democrática e igualitária também fizeram parte dos assuntos abordados.



“É necessário um espaço para o fortalecimento das mulheres, principalmente as negras, que também construíram a grandeza deste país. A incidência da violência é maior no público preto feminino e uma roda de conversa como essa proporciona muito esclarecimento”, destacou a subsecretária de Direitos Humanos e Promoção de Cidadania de Queimados, Ana Paula Ramos.



Convidadas especiais integraram a roda de conversa, sendo elas: Ana Paula Ramos, subsecretaria de Direitos Humanos e Promoção de Cidadania de Queimados; equipe da comandante Maria da Glória Bastos, da Guarda Municipal do Rio de Janeiro; Alexandra Cristina Menezes, assistente social da Segurança Presente de Miguel Couto; Ana Beatriz da Silva, professora do Programa Mulheres Empoderadas; Sonia Lopes, coordenadora do CIAM Baixada; Aline Lacerda Vicente, coordenadora da Proteção Social Especial de Mesquita; e representantes da Assistência Social do município.