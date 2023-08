Homem morre após ser baleado em Del Castilho

Rio - Um homem foi morto a tiros, na tarde desta quinta-feira (03), na Avenida Dom Hélder Câmara, em Del Castilho, na Zona Norte do Rio.

De acordo com a Polícia Militar, agentes 3ºBPM (Méier) realizavam patrulhamento pela Avenida Dom Hélder Câmara quando depararam-se com um homem caído no chão aparentemente com perfurações de arma de fogo. A equipe solicitou o Corpo de Bombeiros.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o Quartel do Méier foi acionado às 13h20 no local e encontraram um homem, por volta dos 28 anos, já sem vida. A Defesa Civil está aguardando a liberação do corpo pela perícia para fazer a retirada.

Ocorrência está cargo da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que irá investigar o caso.