Boa Vista II recebe Festa do Campo

A Prefeitura de Resende realiza neste sábado (5) mais uma edição da Festa do Campo, no bairro Boa Vista II. A festa começa às 18h na praça do bairro, na Rua Florenzano. A entrada é gratuita.



As atrações musicais ficam por conta das bandas Xoxote, que levará convidados para a apresentação; Quartetum Brasil; e do sertanejo da cantora Kika Porto.



Um outro atrativo na Festa do Campo é a praça de alimentação, que contará ainda barracas com comidas típicas. Além disso, a criançada também terá muita diversão com brinquedos infláveis.