Penedo recebe encontro internacional de motociclistas

Penedo, em Itatiaia, recebe a partir desta quinta-feira (3) o 10º Encontro Internacional de Motociclistas. A programação com vários shows acontece no Campo do Clube Finlândia até domingo (6). A entrada é gratuita.



O evento conta com espaço de exposição de motos, área kids, tendas com produtos temáticos e outros equipamentos. Para esta edição, a estrutura do evento contará com uma área coberta contemplando praça de alimentação e palco de shows.



Confira a programação completa:



QUINTA-FEIRA – DIA 03

21h– Banda Madreperola



SEXTA-FEIRA – DIA 4

19h – Rock Vigarista

21h – On the Route

23h – Classika



SÁBADO – DIA 5

17h – Garage 443

19h – Os Silvas

21h – Sr. Gouveia

23h – Faixa Etária



DOMINGO – DIA 6

14h – Versão Brasileira