Suspeita de tentar matar o companheiro é presa em Resende

Uma mulher, de 46 anos, suspeita de tentar matar o companheiro, foi presa na quarta-feira (2) no bairro Paraíso, em Resende. O crime aconteceu no dia 19 de maio desse ano em Porto Real.Na época, o homem informou que estava deitado quando ouviu um barulho. Ao se levantar, foi atingido por um disparo no rosto. O suspeito do disparo fugiu. Porém, imagens de câmeras de segurança não constataram nenhuma movimentação na localidade. Durante buscas pelo quintal da residência, os policiais encontraram um revólver calibre 38 com sete munições intactas e uma deflagrada.Após a alta hospitalar, o homem prestou depoimento e afirmou que o disparo havia sido feito pela companheira após uma discussão. Ele teria ainda reconhecido a arma de fogo apreendida como propriedade da mulher há cerca de cinco anos.Um mandado de prisão foi expedido pela Justiça. Após uma informação relatada ao Disque Denúncia, a Polícia Militar realizou a prisão da suspeita. Ela foi levada para a 89ª Delegacia Policial de Resende, onde está à disposição da Justiça.Outras denúncias podem ser feitas pelo telefone 0300-253-1177 e 2253-1177 (WhatsApp) ou pelo aplicativo Disque Denúncia RJ. O anonimato é garantido.