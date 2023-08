Policiais militares do 21º BPM prenderam dois suspeitos de participação no tráfico de drogas na comunidade Trio de Ouro, no Vilar dos Teles, em São João de Meriti.



A ação aconteceu durante remoção de barricadas que impediam a livre circulação por vias da região.



Com os criminosos, a equipe policial apreendeu uma pistola, uma granada, um rádio de comunicação e drogas.



As identidades dos indivíduos não foram divulgadas.