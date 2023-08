Dia dos Pais: Procon Carioca identifica 219,30% de diferença em valores de presentes

Rio - Uma pesquisa realizada pelo Procon Carioca identificou uma diferença de 219,30% entre os itens mais procurados para presentear no Dia dos Pais. De acordo com a autarquia, o levantamento avaliou preços de 30 produtos, entre eles tênis, eletrônicos e acessórios, nos seguintes e-commerces: Amazon, Americanas, Carrefour, Casas Bahia, Fastshop, Kabum e Magalu.

A Churrasqueira Elétrica Mondial, GRAND STEAK & GRILL, 127V - CH 05 apresentou variação de 219,30% nos preços. Na Amazon, onde está com o menor preço, aparece por R$ 202,31. E, no Carrefour, chega a custar R$ 377,25.



Já a SAMSUNG SMART TV 60" CRYSTAL IJHD 4K 6081.18000 apresenta diferença de 78,59% no preço. Enquanto na Amazon custa R$ 4.099,99, na Kabum está R$ 5.999.



Outro item que se destaca no quesito variação de preços é o SMART SPEAKER AMAZON ECHO DOT 3ª GERAÇÃO COM ALEXA - PRETO. Os valores vão de R$ 309 a R$ 497, o que representa uma alteração de 60,84%.



Para o APARADOR SUPER GROOM 10, MONDIAL, 6W, BIVOLT BG.03, o menor valor é R$ 118,75 e o mais elevado é R$ 184,35, o que significa aumento de 55,24%



Já o KIT PARA CHURRASCO 15 PEÇAS TRAMONTINA NATURAL está variando em 57,06%, com preços entre R$ 164,90 e R$ 259.



Dessa forma, a pesquisa demonstrou que há variações significativas de preços nos produtos em diferentes lojas, o que evidencia a importância do consumidor realizar uma pesquisa prévia para encontrar o melhor preço e as melhores condições de compra.



"Além disso, o consumidor deve ficar atento às questões de segurança ao digitar seus dados na hora da compra online e à política de trocas de cada loja. O Código de Defesa do Consumidor não obriga o fornecedor a trocar o produto, no caso das lojas físicas. Mas a empresa precisa cumprir o que foi informado. Caso afirme em etiqueta que realiza troca em até 10 dias, por exemplo, a loja se obrigou a trocar”, explica Igor Costa, diretor executivo do Procon Carioca.

Confira dicas para a hora da compra:



- Verificar se o site é confiável, consultando previamente as avaliações sobre entregas/atendimento, bem como as avaliações do próprio produto.



- Verificar se a compra é internacional, tendo em vista eventual necessidade de pagamento de tributos de importação.



- Nos pagamentos via PIX, sempre comparar o nome do destinatário com o nome da loja.



- Conferir todos os seus dados e especificações do produto, além da política de troca, valor do frete e prazo de entrega.



- Troca: não é obrigatória em lojas físicas, mas o que cada empresa informar, deve ser cumprido. No caso de compras em lojas online, há o direito ao arrependimento e o consumidor tem até 7 dias para pedir o cancelamento ou a troca do produto, a contar da data do recebimento do produto.



- Caso a entrega não aconteça no prazo combinado, o consumidor deve inicialmente entrar em contato com a empresa para informar o ocorrido. Se não houver uma solução, poderá exigir o seu dinheiro de volta, incluindo o valor do frete, a troca por outro produto equivalente ou pedir o abatimento proporcional do preço.