Donald Trump se declara inocente de conspirar para reverter o resultado eleitoral de 2020

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump se declarou inocente, nesta quinta-feira (3), das acusações de que liderou uma conspiração criminosa com o objetivo de fraudar o povo americano e reverter as eleições de 2020.



O republicano de 77 anos informou à juíza de instrução Moxila Upadhyaya que se declarava "inocente" de todas as quatro acusações contra ele.



As acusações de que Trump e mais seis co-conspiradores não identificados tramaram para reverter o resultado das eleições de 2020 representam o caso mais grave entre os três processos criminais que ameaçam prejudicar sua tentativa de retornar à Casa Branca.