CPMI aprova quebra de sigilos de Anderson Torres e Mauro Cid

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do 8 de janeiro aprovou, nesta quinta-feira, 3, quebras e sigilos de investigados como Mauro Cid e Anderson Torres. Poderão ser acessados dados bancários, ficais e telefônicos de Cid e Torres.

O tenente-coronel e ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro (PL) compareceu ao Congresso para participar da CPMI no dia 11 de julho. Contudo, ele usou do direito ao silêncio e não respondeu perguntas feitas pelos parlamentares.



A Comissão aprovou a quebra dos sigilos telefônico, bancário, fiscal e telemático, ou seja, de mensagens enviadas pelo militar. No caso do ex-ministro da Justiça, as quebras aprovadas são referentes aos sigilos telefônico e telemático.

Torres será interrogado pelos parlamentares que compõem a CPMI na próxima terça-feira, 8. Ela era o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal na data dos atos golpistas que tiveram alvo a Praça dos Três Poderes.