C6 baixa taxa de parcelamento de fatura de cartão de 5,99% a.m. para 3% a.m.

São Paulo - O C6 Bank reduziu as taxas no parcelamento de faturas do cartão de crédito de uma mínima de 5,99% ao mês para mínima de 3% a.m.. O banco digital afirma que até o fim deste mês, haverá uma nova redução deste piso, para a partir de 1,99% mensais.



O banco também estenderá o prazo de pagamento das faturas de cartão de crédito para até 72 meses, de acordo com nota enviada à imprensa.



O C6 não atribui a redução dos juros da modalidade ao corte da taxa Selic, em 0,5 ponto porcentual para 13,25% ao ano, realizado na quarta-feira pelo Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central.



Afirma que é uma mudança de política para dar aos clientes acesso a uma linha com condições diferenciadas, evitando que entrem no crédito rotativo.



O parcelamento de fatura acontece quando o cliente não paga o valor cheio, mas paga pelo menos o mínimo estabelecido pelo banco. É mais barato que o rotativo, modalidade em que os bancos podem manter os clientes por até 30 dias quando eles não pagam a fatura, parcial ou totalmente.



O governo, os bancos e o Banco Central discutem alternativas ao rotativo, que tem as taxas mais altas cobradas de pessoas físicas, acima de 400% ao ano. Uma das alternativas é acabar de vez com a modalidade, substituindo-a pelo parcelamento de fatura