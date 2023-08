Rio - A Linha Vermelha foi interditada por cinco minutos, no fim da tarde desta quinta-feira (3), na altura do Fundão, para atuação do esquadrão antibombas da Polícia Civil. De acordo com o Centro de Operações, uma granada de fabricação caseira foi abandonada na via.

Os agentes da perícia chegaram no local por volta das 16h40 e, em seguida, a via foi liberada. Até o momento, não há informação sobre quem deixou o artefato na via.