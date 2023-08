Em três dias de evento, Expo Favela Innovation Rio movimenta R$ 22 milhões

Rio - A Expo Favela Innovation Rio 2023 movimentou cerca de R$ 22 milhões durante os três dias de evento. A feira, que aconteceu na Cidade das Artes, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, recebeu 30.714 pessoas entre 29 e 31 de julho.

Ainda segundo a organização, mais de 400 empreendedores de favela expuseram seus negócios. O número inicial de expositores era de 230, mas teve de ser aumentado devido à grande procura. Ao menos 6,5 mil empreendedores se inscreveram para participar.

"A Expo Favela Innovation foi um grande sucesso! Esse valor movimentado na feira, passa, não só pelos mais de 400 empreendedores que estiveram com a gente nos três dias, mas sim pelos mais de 6,5 mil que participaram de todo o processo. Além disso, a feira entregou muita coisa referente à cultura e empreendedorismo de favela, como palestras, shows, literatura, entre outros”, explicou o CEO da Favela Holding e idealizador da feira, Celso Athayde.



No final do evento, foram anunciados os 10 projetos que vão participar da Expo Favela Innovation Nacional, em São Paulo, em dezembro. são eles: 2050, Bimp, Damas Drink, Du Rolê, Eu Facilito, Luminosidade das Ialodê, Os Favelados Podcast, Pele na Tela, Preta Porter e Sankofa Sustentabilidade.







Além de exposições, a Expo Favela Innovation Rio 2023 contou com mais de 100 palestrantes, lançamentos de livros de moradores de favela na Favela Literária, exposições, Favela Games, apresentações no Palco Favela, ativações de patrocinadores e parceiros, e shows de encerramento com o evento Morro de Alegria.