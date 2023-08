Segurança Presente prende homem ao invadir loja na Baixada Fluminense

Rio - Policiais do Segurança Presente de Magé prenderam, na manhã desta quinta-feira (03), um homem suspeito de furtar uma loja de eletrônicos, no bairro de Piabetá, em Magé, na Baixada Fluminense. Em um mês, é a segunda vez que o homem invade o mesmo estabelecimento.



Os agentes foram acionados pelo proprietário da loja que viu a movimentação pelas câmeras de segurança instaladas no estabelecimento que, ao detectar a invasão, travou as portas e o suspeito não conseguiu fugir.



No momento da abordagem, o homem chegou a fingir que estava dormindo, mas os militares encontraram perto dele, uma mochila e duas sacolas com 315 itens eletrônicos, avaliados em R$ 672,00.



Ele foi levado para a 60ª DP (Campos Elíseos), onde permanece preso à disposição da Justiça.