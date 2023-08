Policiais prendem dupla que tentava vender bicicleta de R$ 15 mil roubada na Barra

Rio - Dois homens foram presos por agentes do Segurança Presente, na tarde desta quarta-feira (2), enquanto tentavam vender bicicleta roubada avaliada em R$ 15 mil, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Segundo os agentes do programa de policiamento, a bike profissional usada em competições da marca Felt havia sido roubada do dono em maio, no Recreio dos Bandeirantes, durante um assalto.

As vítimas acionaram os agentes após identificaram um anúncio da bicicleta nas redes sociais. Na postagem, o autor pedia o valor de R$ 8 mil, mas o dono suspeitou que fosse a sua pelas características da bike.

Com base na denúncia, os agentes acompanharam a vítima até um ponto onde supostamente seria negociada a compra da bicicleta. O encontro foi marcado no Aerotown Power Center, na Avenida Ayrton Senna, na Barra. Assim que chegaram no local, os suspeitos receberam voz de prisão.

Os dois presos em flagrante e conduzidos para a 16ªDP (Barra da Tijuca), onde o caso foi registrado.