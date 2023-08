MPRJ instaura procedimento para apurar operação no Complexo da Penha que terminou com 10 mortos

Rio - O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) abriu uma investigação, nesta quinta-feira (3), para apurar a operação policial no Complexo da Penha, Zona Norte do Rio, que terminou com 10 pessoas mortas e cinco feridas. Segundo a Polícia Militar, todos os mortos eram suspeitos.

De acordo com o MPRJ, o Procedimento Investigatório Criminal (PIC) foi instaurado diante da necessidade da realização de uma investigação independente em casos de morte por intervenção das forças de segurança do estado, como determina a Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso Nova Brasília, e o Supremo Tribunal Federal (STF).

Nesta quinta-feira (3), peritos do Grupo de Apoio Técnico Especializado (Gate/MPRJ) acompanharam a necropsia no Instituto Médico Legal Afrânio Peixoto (IML). A apuração tramita sob sigilo.

O MPRJ ainda informou que vem adotando, desde a manhã de quarta-feira (2), dia da operação, providências para promover sua atribuição para o controle externo da atividade policial. Peritos do Gate foram destacados para acompanhar a produção da prova técnica e futura elaboração de parecer independente do MPRJ. Durante a tarde, promotores de Justiça acompanharam um perito legista em visita ao IML, onde colheram informações e ofereceram apoio aos familiares dos mortos.

Falta de câmeras

O governador Cláudio Castro (PL) disse, nesta quinta-feira (3), que abriu uma sindicância para apurar o motivo da ausência de câmeras acopladas nos uniformes dos policiais que realizaram a operação no Complexo da Penha.

Durante a inauguração do Ambulatório Susana Naspolini, Castro afirmou que está investigando os agentes do Comando de Operações Especiais (COE), da Polícia Militar, e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), da Polícia Civil, que participaram da ação. Segundo o governador, a orientação é que esses policiais usem câmeras durante operações rotineiras.

"A orientação é ter câmeras sim. Nós já abrimos a sindicância para entender quem estava, quem não estava, porque estava, porque não estava, mas a orientação é ter câmera sim. O que eu defendo sempre é que operações com inteligência policial não podem ter, mas operações rotineiras tem que ter. Então, nós já estamos cobrando à polícia e já foi aberto uma sindicância para a gente entender quem estava e quem não estava e também entender as imagens de quem estava", destacou.

Em junho, o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou um recurso do governo e manteve a decisão de que agentes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e da Core devem usar câmeras em seus uniformes.

Resultado da operação



Segundo a Polícia Militar, 10 pessoas morreram, sendo nove após confronto com os agentes no Complexo da Penha. Outras cinco ficaram feridas, incluindo dois policiais militares. Ambos os agentes já tiveram alta . Os outros três feridos continuam internados no Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, com quadro de saúde estável.

Entre os suspeitos mortos já identificados estavam Carlos Alberto Marques Toledo, o Fiel da Penha, e Cláudio Henrique da Silva Brandão, o Do Leme. Ambos acumulavam mandados de prisão em aberto e eram réus por organização criminosa e extorsão. Eles eram apontados por pertencerem ao grupo criminoso comandado por Thiago do Nascimento Mendes, o Belão, que extorque moradores no Quitungo, em Brás de Pina, Zona Norte do Rio.

Além dos mortos e feridos, sete fuzis, munições e granadas foram apreendidas. Barricadas, que bloqueavam diversas vias do complexo, também foram removidas. A ação desta quarta-feira (2) teve como objetivo localizar e prender integrantes do Comando Vermelho (CV), que domina a região, após um monitoramento do Setor de Inteligência ter indicado que ocorreria uma reunião de lideranças da facção no local.