Protesto de ambulantes causa confusão no trânsito no entorno do Maracanã

Rio - Uma manifestação de ambulantes causou transtorno no trânsito, na noite desta quinta-feira (03), no entrono do estádio do Maracanã, na Zona Norte do Rio. O grupo estaria revoltado com as ações desta manhã da Secretaria de Ordem Publica do Rio (Seop) no entorno do estádio, devido ao esquema especial de funcionamento durante a partida do Flamengo contra o Olimpia.

De acordo com a Seop, os ambulantes teriam realizado um ataque contra agentes da secretaria e da Guarda Municipal em retaliação às ações de ordenamento no local, que visava coibir ambulantes irregulares, venda de garrafas de vidro e estacionamento irregular. Durante o protesto, uma viatura da GM-Rio foi danificada.

"As ações e apreensões estão sendo feitas com base na prerrogativas legais dos órgãos municipais", completou, em nota.

Em imagens divulgadas nas redes sociais, ambulantes aparecem fechando o trânsito fazendo uma barreira humana na frente de carros. Do outro lado da pista, outro grupo aparece discutindo com guardas municipais. Uma mulher passou mal durante o protesto, e uma ambulância da Samu foi acionada. Devido a confusão causada no trânsito, com grande fluxo devido à partida de futebol, guardas utilizaram bombas de efeito moral e balas de borracha para dispersar os manifestantes.