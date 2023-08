Prefeitura de Meriti oferece pela primeira vez curso gratuito para concurso da PM

Pela primeira vez na história da cidade, a Secretaria de Educação da Prefeitura de São João de Meriti prepara moradores para o concurso da Polícia Militar. Os candidatos terão aulas de Direito Administrativo, Direitos Humanos, Língua Portuguesa, Matemática Básica, Direito Penal e Processual Penal, Legislação Aplicada à PMERJ.



A pasta informa que todas as 200 vagas oferecidas foram preenchidas. “Quando anunciamos o curso nas redes sociais da prefeitura as 200 vagas foram preenchidas em 48 horas. Todos são moradores de São João de Meriti que farão a prova. Acredito que teremos um grande número de aprovados”, contou o prefeito da cidade, Dr. João, que conversou com os alunos e desejou boa sorte a todos.



As aulas acontecerão durante cinco sábados, das 8h às 17h, na Escola Municipal Graça Grijó, em Vilar dos Teles, e contam com professores da rede municipal de ensino e servidores com notório saber em suas áreas como o procurador do município, Humberto Costa, que é o responsável pela matéria Direito Administrativo.



“Estou muito feliz em ajudar esses jovens. A busca por uma vida melhor é legítima e o estudo muda sim a vida das pessoas. Por isso é tão importante o acesso a oportunidades que possam nos ajudar a alcançar os nossos objetivos. Tenho certeza de que cada um dará o seu melhor e acredito muito na aprovação deles”, comentou Humberto.

Segundo a organização, o objetivo do preparatório é aumentar as chances de aprovação de meritienses no exame. O concurso oferece duas mil vagas e o salário inicial é de R$ 5,2 mil.



“Eu vejo esse concurso como uma grande oportunidade de mudar de vida e, mesmo que eu não passe, o curso é uma experiência importante. Tem o conteúdo e a vivência dos professores, de cada pessoa que está nos ensinando. Muita gente não tem condição de pagar para estudar e o curso fará uma grande diferença pra gente”, disse a assistente-administrativa Isabelle Jesus, 23 anos, que é uma das candidatas e tenta pela segunda vez ser servidora pública.