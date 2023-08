Homem rouba material da linha férrea e acaba preso em Mesquita

Um homem foi preso em flagrante após roubar material da linha férrea, na estação Presidente Juscelino, em Mesquita.



Segundo detalhes da ocorrência, policiais militares do 20º BPM abordaram o suspeito com uma saco plástica. Na ocasião, o indivíduo confessou aos PMs que pegou o material da linha do trem e iria vender no ferro velho.



O material encontrado dentro da sacola, três placas de fixação (placa de apoio), 14 tirefont e três grampos elásticos, foram apreendidos.



A ocorrência foi registrada na 53ª DP (Mesquita).