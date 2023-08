Furto de cabos causa suspensão provisória na circulação de trens na Baixada

Rio - Mais um furto de cabos acabou afetando o funcionamento dos trens da SuperVia, na manhã desta sexta-feira (4). Um homem levou os materais do sistema de rede aérea nas proximidades da estação Corte Oito, em Duque de Caxias, Baixada Fluminense. Com isso, a circulação entre as estações de Brás de Pina e Saracuruna foi suspensa por cerca de 50 minutos, e apenas o trecho Central do Brasil x Penha Circular estava disponível.

A interrupção causou bastante transtorno aos usuários dos ramais. Após reabertura da estação, as primeiras partidas foram em direção a Central do Brasil, devido à demanda dos passageiros.



Em nota, a SuperVia informou que técnicos já foram acionados para as providências necessárias e que a Polícia Militar também foi acionada.



Segundo informações divulgadas pela PM, agentes do Grupamento de Polícia Ferroviária (GPFer) prenderam um homem que foi flagrado furtando cabos da rede da Supervia. A ocorrência foi encaminhada para a 60ª DP (Campos Elísios).



Em 2023, já foram roubados mais de 30 quilômetros de cabos da concessionária.