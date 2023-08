Polícia prende bombeira civil por abandonar e torturar as filhas em Nova Iguaçu

Rio - Uma bombeira civil, de 29 anos, foi presa nesta quinta-feira (3), em um shopping de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, suspeita de abandono de incapaz e tortura contra as próprias filhas, de 1 e 8 anos.



De acordo com as investigações, que tiveram início em janeiro, vizinhos denunciaram Juliana de Sousa Caetano Cunha por deixas as meninas sozinhas em casa. Na ocasião, o Conselho Tutelar esteve na delegacia ao lado das crianças, que apresentavam diversas lesões pelo corpo. Após a denúncia, as meninas foram entregues aos pais da suspeita.



Ao logo das investigações, policiais da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Nova Iguaçu descobriram que Juliana agredia, ameaçava e torturava psicologicamente as meninas.



Segundo a delegada Mônica Areal, em uma das ocasiões, a mãe das meninas comprou um lanche e comeu na frente das filhas, deixando-as com fome. Além disso, a menina de 8 anos cuidava sozinha da mais nova.



Policiais descobriram, ainda, que Juliana tinha passagem por agredir a filha mais velha em 2018, quando na época tinha apenas 3 anos.



Em depoimento, a mãe de Juliana afirmou que a filha tinha problemas psicológicos, mas não eram tratados adequadamente. A mulher disse, ainda, que Juliana dopava as crianças "para ter paz". Ela fez um registro contra a filha por ameaça e invasão a domicílio, além de pedir medidas protetivas.



Após as formalidades, Juliana foi encaminhada ao sistema prisional. Segundo a delegada, as investigações continuam para ouvir uma pessoa que cuidava, ocasionalmente, das crianças.