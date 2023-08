Cidade de Deus recebe operação da PM e moradores relatam tiroteio na comunidade

Rio - A Polícia Militar (PM) realiza, nesta sexta-feira (4), operações em comunidades das zonas Oeste e Norte da cidade. Houve registros de tiros e barricadas queimadas para dificultar a movimentação dos agentes. Quatro criminosos foram presos e três fuzis e uma pistola apreendidos. Dez unidades escolares foram afetadas pelas atividades.



Na Zona Oeste, policiais do 18º BPM (Jacarepaguá) atuam na Cidade de Deus desde as primeiras horas do dia. De acordo com a PM, a ação tem como objetivo reprimir a movimentação de criminosos e ainda não há saldo operacional. Segundo os perfis Fogo Cruzado e Onde Tem Tiroteio, tiros foram registrados na região nesta manhã. Barricadas também foram colocadas em algumas vias. Segundo a Secretaria Municipal de Educação (SME), sete escolas foram impactadas na região, afetando 2.038 alunos.



Agentes do 27º BPM (Santa Cruz) realizam uma operação em Três Ponte, Antares, Aço, Cesarão, Rodo, Guandu, João XXIII e Manguariba, também na Zona Oeste, que visa prender e desarticular milicianos que atuam nas regiões.



Já na Zona Norte, oficiais do 16ºBPM (Olaria) estão nas comunidades do Quitungo e Guaporé, na região de Brás de Pina. A PM informou que a atividade tem como foco limitar o controle dos criminosos, a prática de roubo de veículos e retirada de barricadas de diversas vias. Ainda não há registro de prisões ou prisões. A SME informa que 364 estudantes foram afetados e três escolas impactadas.



Equipes do 41° BPM (Irajá) fazem, também na Zona Norte, operação nos Complexos da Pedreira e do Chapadão, Az de Ouro, Proença Rosa, Juramento e Para Pedro. Os agentes prenderam, na Comunidade do Para Pedro, os criminosos "Atentado","Sabadão", "Dentinho" e "Carneirinho", que possuía um mandado de prisão em aberto. Com eles, três fuzis e uma pistola foram apreendidos.



Em atualização.