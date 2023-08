Percival Pires, ex-presidente da Mangueira, morre aos 82 anos

Rio - Morreu nesta quinta-feira (3), aos 82 anos, Percival Pires, baluarte e ex-presidente da Estação Primeira de Mangueira.



Nascido na cidade de Taubaté, em São Paulo, Perci, como era conhecido no mundo do samba, passou a morar no Morro da Mangueira na década de 1960. Antes de ser dirigente, atuou como locutor da quadra. Anos depois, também começou a atuar como mestre de cerimônias em grandes festividades da Verde e Rosa.



Apaixonado pela Estação Primeira, comandou a escola em dois mandatos. O primeiro foi entre 1980 e 1983. Já a segunda gestão teve início em 2006, quando sucedeu Álvaro Luiz Caetano, o Alvinho. No entanto, em dezembro de 2007, Perci teve que renunciar diante da polêmica causada por uma participação da bateria da agremiação em um show na festa de casamento do traficante Fernandinho Beira-Mar.



Na ocasião, o presidente afirmou que não sabia que o evento possuía conexão com Beira-Mar, já que o grupo havia sido contratado por uma frequentadora da Verde e Rosa.

Durante a festa, Perci entregou um diploma da Mangueira para a noiva de Beira-Mar, Jacqueline. O evento, que aconteceu no dia 20 de outubro daquele ano, em uma casa de festas, na Barra da Tijuca, serviu para comemorar o casamento, realizado pouco antes, em setembro, na penitenciária federal de Campo Grande (MS), onde o traficando cumpria pena.



Após a renúncia, a Mangueira passou a ser presidida por Eli Gonçalves da Silva, a Chininha, então vice de Perci.



Diante do escândalo, o dirigente se afastou dos holofotes, mas sem deixar de participar da política da agremiação. Em 2013, voltou a disputar a eleição para presidente, mas perdeu para o deputado estadual Francisco de Carvalho, o Chiquinho da Mangueira. Anos depois, passou a ocupar o cargo de baluarte, desfilando sempre no Abre-Alas da escola.



Em 2014, foi candidato a vereador pelo Rio, mas não se elegeu. Nos últimos anos, após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC), afastou-se da agremiação.

De acordo com familiares, Percival Pires faleceu em casa, dormindo. A causa da morte, porém, não foi divulgada. O corpo será sepultado em Taubaté, em São Paulo. A data ainda não foi definida.



Nas redes sociais, personalidades da Verde e Rosa lamentaram a perda. "Mangueira em luto: perdemos nosso ex-presidente Percival Pires, um apaixonado pela verde e rosa. Segue na luz, Perci", postou Nilcemar Nogueira, fundador do Museu do Samba e neta de Dona Zica e Cartola.



"Que notícia triste. Vá em paz e que Deus o tenha", escreveu o advogado e escritor Onesio Meirelles, tio de Ivo Meirelles, ex-presidente da agremiação.