Nikolas Ferreira pede investigação de uso de jatos da FAB por ministros de Lula

O deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) disse nesta quinta-feira, 3, ter protocolado uma notícia-crime e representação por improbidade contra ministros do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por supostamente terem usado benefícios públicos sem agendas oficiais.



São alvo da ação: Luiz Marinho (Trabalho), Fernando Haddad (Fazenda), Nísia Trindade (Saúde), Juscelino Filho (Comunicações) e Flávio Dino (Justiça).

Nas redes sociais, o deputado disse que os integrantes do governo "criaram" compromissos às sextas-feiras "para voltarem para casa de jatinhos da FAB (Força Aérea Brasileira), sem agendas oficiais".



"Acabo de protocolar Notícia Crime e representação por improbidade, contra os Ministros de Lula: Marinho, Haddad, Nísia Trindade, Juscelino e Flávio Dino por suposta utilização de benefícios públicos, mais precisamente por criarem agenda às sextas para voltarem para casa de jatinhos da FAB, sem agendas oficiais. Sigo fiscalizando", escreveu.

Os aviões da FAB, segundo decreto presidencial, podem ser utilizados por autoridades, mas somente em casos específicos, como emergências médicas, questões de segurança e viagens a serviço.



Uma reportagem do jornal O 'Estado de S. Paulo' do início deste ano mostra que Juscelino Filho usou um avião da FAB para ir a um leilão de cavalos em Boituva, em São Paulo. A defesa do ministro justificou a ação dizendo que a viagem se tratava de agenda oficial e tinha "claro interesse público".