Caso Marielle: PF e MP fazem operação contra esquema de gatonet ligado à ex-bombeiro preso

Rio - A Polícia Federal e o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) realizam, na manhã desta sexta-feira (4), uma operação conjunta que mira um esquema de gatonet no qual o ex-bombeiro Maxwell Simões, o Suel, preso na investigação das mortes de Marielle Franco e Anderson Gomes, teria envolvimento. Até o momento, um homem foi conduzido até a sede da PF, no Centro do Rio.



Os agentes cumprem sete mandados de busca e apreensão em endereços no Complexo do Lins, no Méier, e no Rocha, ambos na Zona Norte da cidade. Além da condução, um carro e malas com objetos ainda não identificados foram apreendidas.



De acordo com as investigações, Suel teria arrendado os pontos de gatonet após sua primeira prisão, em 2020. A ação mira endereços de pessoas que teriam envolvimento no esquema do ex-bombeiro.

Maxwell foi preso no no último dia 24 de julho, em sua casa, no Recreio dos Bandeirantes, durante a Operação Élpis, a primeira fase da investigação sobre as mortes de Marielle e Anderson, conduzida pela PF e pelo MPRJ.



Suel foi apontado como cúmplice do ex-sargento da Polícia Militar, Ronnie Lessa - que está preso acusado de matar Marielle - durante a delação premiada de Élcio de Queiroz.



Ainda de acordo com as investigações, Suel participou de vigílias contra Marielle antes do assassinato e foi o responsável por levar o carro utilizado no crime, um Cobalt, para o desmanche.



Suel também sabia da logística do assassinato e há indícios de sua participação no planejamento do crime desde agosto de 2017. O ex-bombeiro ainda teria auxiliado na troca de placas dos veículos antes do crime.



Além disso, ele também era o dono do carro usado para esconder as armas que estavam em um apartamento de Ronnie Lessa e teria ajudado a jogar o armamento no mar.



Suel também seria o responsável por participar da emboscada, porém, por conta de um problema anterior no veículo utilizado no crime, Lessa preferiu chamar Élcio, que dirigiu o carro.