Cinco homens são presos em carro roubado na Zona Oeste

Rio - Policiais militares do Batalhão de Policiamento em Vias Especiais (BPVE) prenderam, na madrugada desta sexta-feira (04), cinco homens suspeitos durante uma abordagem, na Avenida Brasil, altura de Campo Grande, Zona Oeste do Rio

De acordo com o comando da unidade, os homens estavam em um veículo que circulava de maneira suspeita. Com eles os agentes apreenderam um revólver, munições, cinco aparelhos de telefone celular, R$1.500 em dinheiro, uma réplica de pistola, além do carro roubado.

A ocorrência foi encaminhada para a 35ª DP (Campo Grande).