Policial militar de folga reage a assalto e mata bandido em Caxias

Rio - Um policial militar de folga reagiu à uma tentativa de assalto e matou um criminoso, na manhã desta sexta-feira (4), no Centro de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.



De acordo com a corporação, agentes do 15º BPM (Duque de Caxias), foram acionados para uma ocorrência de homicídio. No local, os policiais encontrar o suspeito já em óbito.

A PM informou que no momento da abordagem, o agente reagiu efetuando disparos contra o criminoso.



Com ele, os policiais apreenderam um revólver. O local foi isolado para realização da perícia.



A ocorrência foi encaminhada à 59ª DP (Duque de Caxias).