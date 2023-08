Idoso morre em motel e mulher foge pulando muro alegando ser casada

Um idoso, de 63 anos, morreu após passar mal no quarto de um motel em Jataí, Goiás. Ele era acompanhado por uma mulher que, após dizer para uma funcionária que era casada, saiu correndo e pulou o muro do estabelecimento. O caso aconteceu no último domingo, 30. Segundo o boletim de ocorrência, a causa da morte é um possível infarto.

De acordo com a polícia, a funcionária do local disse que foi chamada pela acompanhante da vítima, pelo interfone do quarto do motel. Na ligação, a mulher disse que o idoso estava passando mal e que precisava de ajuda.



No quarto, a testemunha contou que ainda tentou reanimar o idoso, mas não teve sucesso. A acompanhante do homem alegou que ninguém poderia saber que ela estava lá, porque era casada. Depois disso, a funcionária abriu o portão do quarto e a mulher saiu correndo e pulou o muro.

A polícia considera que a provável causa da morte foi um infarto, já que familiares do idoso disseram que ele tinha problemas cardíacos.

Nesta quinta-feira, 3, o delegado Marcos Guerini, que investiga o caso, afirmou que foi instaurado um inquérito policial e que aguarda os laudos da perícia para definir os próximos passos da investigação.