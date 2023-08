Polícia prende foragidos em estação de trem na Zona Norte

Rio - Policiais do Grupamento de Polícia Ferroviária (GPFer) prenderam dois criminosos foragidos durante patrulhamento, na manhã desta sexta-feira (04), na Estação Ferroviária do Jacarezinho, na Zona Norte. Contra Bruno Demétrio da Silva, 32 anos, havia um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas. Já Heloísa dos Santos, 29 anos, era procurada por roubo.

Segundo informações da polícia, os acusados estavam na estação de trem e, ao perceberem que os agentes realizavam abordagens no local, demonstraram nervosismo. Durante as revistas, nada de ilícito foi encontrado com a dupla, porém os militares constataram que eles eram procurados pela Justiça.

Criminoso foragido da Justiça é preso na estação de trem do Jacarezinho.#ODia



Ambos foram encaminhados para a 21ª DP (Bonsucesso), onde permanecem detidos à disposição da Justiça.