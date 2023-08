Aprovados no concurso da Secretaria Municipal de Educação tomaram posse em Meriti

A Secretaria Municipal de Educação de São João de Meriti recebeu 200 novos concursados. Nesta primeira convocação, 27% dos aprovados são moradores da cidade. Esta é a primeira vez que foram abertas vagas para professores mediadores no município.



A cerimônia, realizada no auditório da Escola Municipal Professora Graça Grijó, contou com a presença do prefeito, Dr. João. “Estou no meu segundo mandato e posso dizer a vocês que hoje é um dos dias mais felizes de toda a minha administração, pois realizamos um concurso com transparência e conforme a lei determina. Vocês passaram! Parabéns!”.



Segundo a pasta, ainda serão feitas novas convocações e os professores, mediadores, orientadores educacionais e pedagógicos que tomaram posse serão distribuídos entre as 70 unidades escolares da rede pública de Meriti para darem início às suas atividades.



A professora Cíntia Coelho, que já trabalha na rede pública, falou sobre a realização de um sonho ao ter a segunda matrícula no município: “Hoje estou sentindo o mesmo nervosismo e alegria de quando tinha 19 anos e estava assinando minha primeira posse. Agora, com 31 anos, eu sinto que esse é um presente e estou sendo bem-vinda novamente em São João”.



O deputado estadual Valdecy da Saúde, convidado para o evento, falou aos profissionais: “Estou orgulhoso de participar de um momento tão significativo para o nosso município. Como servidor público de carreira, sei da importância que é esta conquista”.



A secretária de Educação Ana Paula Gomes encerrou o encontro dizendo: “Vocês foram muito esperados, por isso estamos muito felizes em recebê-los. Nossa rede tem muitos projetos, a equipe é muito empenhada e agora vocês farão parte dela”.