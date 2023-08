Jovem morto na Av. Dom Helder Câmara possui anotações criminais por furto e roubo

Rio - Foi identificado como Caique do Nascimento de Almeia, de 20 anos, o jovem morto a tiros em Del Castilho, Zona Norte, na tarde desta quinta-feira (3). Segundo a Polícia Militar, ele possui anotações criminais por roubo e furto. Em 2021, Caique ficou preso por quatro meses.

A corporação informou que agentes 3º BPM (Méier) realizavam patrulhamento pela Avenida Dom Helder Câmara quando encontraram o jovem caído, com perfurações de arma de fogo. A equipe acionou o Corpo de Bombeiros, que constatou o óbito.



Ainda de acordo com a PM, um revólver com cinco munições intactas foi encontrado ao lado do corpo.

Em vídeos que circulam nas redes sociais, testemunhas afirmam que o jovem tentou assaltar um policial, que reagiu atirando. "Foi roubar o policial e olha o que o policial fez, olha lá", diz um homem enquanto filma o corpo no chão. A versão apresentada não foi confirmada pela polícia.

Em nota, a Civil informou que investiga o caso. A corporação disse, ainda, que a perícia foi feita no local e diligências estão em andamento para apurar a autoria do disparo.