Criminoso foragido por sequestros em Minas Gerais é preso no Vidigal

Rio - Um criminoso que estava foragido foi preso, nesta quinta-feira (5), na comunidade do Vidigal, na Zona Sul da cidade. Felipe Rocha Nogueira é apontado como integrante de uma quadrilha responsável por extorsões e sequestros em Minas Gerais.



De acordo com o delegado titular da 26ª DP (Todos os Santos), Felipe Santoro, o foragido praticou o crime de extorsão mediante sequestro contra pelo menos três homens no município de Sete Lagoas.



Nogueira estava foragido desde o dia 21 de julho deste ano, além disso, era o único integrante da quadrilha que ainda não havia sido preso pela polícia. Após os crimes, ele fugiu para o Rio de Janeiro, onde se hospedou em um hostel no Vidigal.



Ele é suspeito de sequestrar um homem e o manter em cárcere privado dentro de um imóvel, enquanto utilizava os cartões da vítima,



Felipe foi encaminhado ao sistema prisional onde vai passar por uma audiência de custódia. Além de policiais da 26ª DP, agentes da Polícia Civil de Minas Gerais e da UPP do Vidigal participaram da ação.