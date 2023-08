Mesquita abre inscrições para o Projeto Defesa Civil Juvenil no dia 15

As inscrições para o Projeto Defesa Civil Juvenil - Edição 2023, promovido pela Defesa Civil, em parceria com a Secretaria de Educação de Mesquita, estarão abertas a partir do dia 15 de agosto. Jovens de 13 a 16 anos, de ambos os sexos, poderão participar.



A inciativa tem como objetivo transformar os jovens em agentes multiplicadores, com habilidades de percepção e conscientização em situações de emergência e condições adversas.



“Tudo o que é aprendido durante esse curso é de grande importância e é algo que ficará marcado. Não há instrumento de inclusão social melhor do que a informação e o estudo, isso é algo que ninguém pode tirar do cidadão”, comentou o prefeito de Mesquita, Jorge Miranda.



As inscrições poderão ser realizadas na Escola Municipal Presidente Castelo Branco, localizada na Avenida Robert Kennedy, no bairro BNH. O número de vagas para o projeto é limitado e elas seguirão abertas até que 24 participantes estejam inscritos. O horário de atendimento para inscrições é das 9h às 12h.



Para participar, os interessados devem atender aos seguintes pré-requisitos: ser morador do município de Mesquita, ter entre 13 e 16 anos e apresentar os documentos necessários no momento da inscrição, que incluem cópia legível da carteira de identidade ou certidão de nascimento, foto 3x4 atualizada, declaração escolar, comprovante de residência e autorização por escrito dos pais ou do responsável legal.



Com o programa, os jovens e adolescentes do município conquistam uma oportunidade de envolvimento ativo na proteção da comunidade.



“Através da educação e do conhecimento, combatemos a ociosidade e afastamos jovens da criminalidade, principalmente aqueles domiciliados ou inseridos nas áreas de risco e vulnerabilidade social, corroborando, assim, para a formação de cidadãos contributivos para a sociedade”, comentou Marlon Araújo, diretor da Defesa Civil de Mesquita.