Morre Anamaria Teixeira de Carvalho, figura emblemática de Ipanema

Rio - Morreu, nesta quinta-feira (3), aos 75 anos, Anamaria Teixeira de Carvalho, mais conhecida como a "Mulher de Branco de Ipanema". A notícia foi divulgada pelo cantor e compositor Marcos Valle, seu ex-marido. O apelido deu-se pelo fato de Anamaria costumar caminhar pelo calçadão e ruas do bairro da Zona Suil do Rio sempre de branco e com uma flor na mão.

"Soube do falecimento de Anamaria ontem (quinta) aqui na Europa, durante a turnê que estou realizando. Eu e seu irmão, Luiz Carlos, conversamos por telefone, e ele confirmou", relatou o artista, que não informou a causa da morte.

"Anamaria e eu fomos casados por quatro anos, ainda muito jovens. Nós nos casamos quando eu tinha 21 e ela 19 anos. Ela era uma mulher/menina de personalidade forte, alegre, muito justa e amorosa. Fomos felizes durante esse tempo, tanto no Brasil, quanto viajando pelo mundo. Ainda muito jovem, a vida à levou para outros caminhos. Durante todo esse tempo, o seu irmão, meu querido amigo, mais conhecido como Meu Bom, sempre estivemos em contato, ajudando-a no que fosse preciso. Que ela siga na luz e que a família fique em paz", escreveu Valle, autor de clássicos como "Samba de Verão".



Nas redes sociais, moradores de Ipanema comentaram a partida da figura emblemática do bairro. "Se Ipanema teve sua Garota, também teve sua primeira-dama. Muita paz, muita luz, muita esperança de algo especial reservado para você, Aninha", escreveu um internayta. "Ela sempre foi muito linda! Lembro do biquíni branco, de estrelas tatuadas nas pernas. AnaMaria, boa viagem, descanse em paz", disse outro. Perfis sobre o bairro do Leblon também lamentaram o falecimento.

Trajetória

Nascida no Rio, Anamaria cresceu no efervescente meio artístico da cidade durante as décadas de 60 e 70. Em 1965 ela casou com Marcos Valle, com quem desempenhou um papel fundamental na disseminação da bossa nova pelo mundo. No entanto, o casamento chegou ao fim em 1969. Ao lado de seu ex-marido, interpretou canções memoráveis como "Samba de Verão", um dos clássicos do gênero. Em seguida, atuou como cantora em show ao lado do pianista e compositor Sergio Mendes, chegando a se apresentar em Nova York.

Posteriormente, viveu por um período em Arembepe, na Bahia, onde conheceu o movimento hippie, mas logo retornou ao Rio. Em setembro de 2011, recebeu uma homenagem através do documentário intitulado "Anamaria: A Mulher de Branco de Ipanema", produzido pelo jornalista Chico Canindé.

A produção do filme durou dois anos e meio, e a obra conta com depoimentos de personalidades como a atriz Guilhermina Guinle, o jornalista Joaquim Ferreira dos Santos e o cantor Lobão.

Ainda não há informações sobre o velório e o sepultamento de Anamaria Teixeira de Carvalho.