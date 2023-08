Ministro da Previdência volta a pedir redução no teto de juros do consignado do INSS

O ministro da Previdência, Carlos Lupi, deve pedir novamente que o governo reduza o teto dos juros do crédito consignado para beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Lupi se baseia no corte após o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central reduzir a Selic de 13,75% para 13,25% ao ano

Em março, o ministro brigou pela redução e conseguiu que o governo estipulasse o teto de 1,97% para os juros do consignado. Segundo o ministro, a questão voltará em breve ao Conselho Nacional de Previdência Social.

"Essa questão das taxas de juros será discutida dentro do Conselho, proximamente. Vamos aguardar um pouco o comportamento do mercado. Mas fico feliz de, finalmente, ver o Banco Central diminuir os juros e mostrar que deverá dar uma sequência nas diminuições da taxa. Acho que essa questão do consignado continua muito grave", afirmou Lupi ao jornal 'O GLOBO'.

"Precisamos reduzir essas taxas. Nossa meta é baixar o teto, porque ali é criado um paradigma para outros setores", completou.

Na última investida contra os juros da modalidade, Lupi estipulou teto de 1,7%, mas o patamar desagradou bancos que ameaçaram suspender o crédito, fazendo com que se buscasse um meio-termo.



Lupi também demonstrou insatisfação quanto ao tamanho da fila do INSS e enfatizou que o objetivo da Previdência é reduzir o tempo de espera para 45 dias.