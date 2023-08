Justiça russa condena opositor Navalny a outros 19 anos de prisão

O líder da oposição russa, Alexei Navalny, foi condenado nesta sexta-feira, 4, a 19 anos de prisão sob a acusação de "extremismo" e deverá cumprir sua sentença em colônia penal com regime de reclusão severo.



"Alexei Navalny foi condenado a 19 anos em uma colônia penal de segurança máxima", disse o porta-voz do dissidente, Kira Yarmych, na rede Twitter, agora chamada de X.



Um jornalista da AFP que assistia ao julgamento de uma sala de imprensa na prisão onde Navalny se encontra preso, a 250 km ao leste de Moscou, observou que ele sorriu ao ouvir a sentença e abraçou outro acusado antes que a transmissão fosse cortada.



A Promotoria alegou que Navalny criou uma organização que minava a segurança pública mediante "atividades extremistas".



Navalny, de 47 anos, já cumpre nove anos de prisão por "peculato", uma acusação que seus apoiadores consideram forjada por ter desafiado o presidente russo, Vladimir Putin.



Sua Fundação Anticorrupção, que investiga dirigentes russos, foi proibida por extremismo em 2021.



Navalny foi preso em 2021 após voltar a Moscou vindo da Alemanha, onde esteve para se recuperar de um envenenamento cuja culpa atribui ao Kremlin.



A Organização das Nações Unidas exigiu a "libertação imediata" do dissidente e a União Europeia (UE) considerou essa nova condenação "inaceitável" e "arbitrária".