Ferro-velho clandestino é interditado em operação no Centro

Rio - A Secretaria de Ordem Pública (SEOP) e a Subprefeitura do Centro fecharam, nesta sexta-feira (4), um ferro-velho clandestino na Rua Frei Caneca, no Centro do Rio. O estabelecimento não tinha alvará de licenciamento e já tinha sido interditado duas vezes, mas continuava funcionando.

Durante a operação, os agentes encontraram também um quilo de cobre e quatro facões. Um corte de energia elétrica foi feito por causa de dívidas anteriores.

“Nossa equipe já havia orientado o proprietário a se adequar à legislação e, mesmo assim, ele manteve esse espaço aberto, sem autorização. Então, o local será selado hoje e o proprietário conduzido à delegacia para responder pela reincidência, além de explicar a procedência do material de cobre encontrado durante a operação”, afirmou o subprefeito do Centro, Alberto Szafran.



De acordo com o secretário de Ordem Pública Brenno Carnevale, o trabalho tem o objetivo de combater o furto de cabos e fios, e é realizado diariamente para trazer ordem e colaborar com a segurança.

"Nós realizamos fiscalização em ferros-velhos por que sabemos que esses estabelecimentos recebem parte desses materiais. A prova disso é que hoje nós conseguimos apreender metais nesse ferro-velho no Centro e realizamos a interdição", enfatizou Carnevale.

Também participaram da operação agentes da Águas do Rio, Light, Rio Luz e Polícia Militar. Sete caminhões lotados da Comlurb foram utilizados para a retirada de todo o material.