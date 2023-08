Médico desaparecido é encontrado morto com pés e mãos amarrados em MS

Dourados - Desaparecido há uma semana, o médico Gabriel Paschoal Rossi, de 29 anos, foi encontrado morto em uma casa de Dourados, Mato Grosso do Sul. Ele estava com os pés e mãos amarrados em cima de uma cama em um imóvel usado para aluguéis de temporada na cidade localizada a 232 quilômetros da capital Campo Grande.

O carro da vítima, um HB20 prata, estava estacionado em frente ao imóvel. O médico ainda vestia a roupa do último plantão médico, no dia 26 de julho, no Hospital da Cassems, em Dourados. Acionada pela família, que registrou boletim de ocorrência, a Polícia Civil começou as buscas e chegou ao paradeiro de Gabriel na última quinta-feira (3), quando uma moradora comunicou as autoridades sobre a presença de um carro estacionado no local há uma semana.

Segundo a polícia, a mulher notou moscas no local e cheiro forte. Os agentes do Serviço de Investigações Gerais (SIG) encontraram a vítima em cima de uma cama, em estado de decomposição, o que indica que a morte ocorreu há vários dias.



A perícia da Polícia Civil e a Polícia Militar estiveram no local da morte do médico. Em entrevista ao programa Encontro com Patrícia Poeta, da 'TV Globo', o delegado Erasmo Cubas, que está à frente do caso, afirmou que trabalha com a teoria de que Gabriel pode ter sido vítima de uma emboscada e que os envolvidos no assassinato do médico teriam "certa intimidade com a vítima".