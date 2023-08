Vista Alegre e Bangu recebem ação itinerante de microchipagem gratuita em cães

Rio - A Prefeitura do Rio, através do Instituto Municipal de Vigilância Sanitária, Vigilância de Zoonoses e Inspeção Agropecuária (IVISA-Rio) vai realizar, neste sábado (05), campanha de identificação gratuita de animais em Vista Alegre na Zona Norte e em Bangu, Zona Oeste. As ações itinerantes estarão disponíveis na Rua Piratininga, das 9h às 13h, em Vista Alegre. Já em Bangu, será na praça Guilherme da Silveira, das 9h às 15h.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) serão cerca de 100 animais atendidos por ação, sendo um animal por CPF do tutor. No local, senhas serão distribuídas para o cadastro do animal. Equipes do órgão, farão a microchipagem gratuitas de cães, procedimento que insere um chip sob a pele do animal com o objetivo de identifica-lo caso ele se perca do dono. Após a instalação do chip, o tutor receberá a carteirinha de identidade do seu animal, com todas as informações, nome, número do chip, nome do tutor, endereço, e-mail, vacinas e se é ou não castrado.



Na última quinta-feira (27), o registro de cães e gatos se tornou obrigatorio, de acordo com a lei n° 8.015/2023, promulgada pela Câmara Municipal dos Vereadores do Rio (CMRJ).

"A microchipagem vai ajudar a diminuir o abandono de animais. Se o bicho fugir de casa e for microchipado, é possível saber o endereço e o contato do tutor. Também há informações sobre vacinas e se o bicho é castrado. As pessoas precisam saber da importância de registrar os seus animais”, explica o vereador Luiz ramos Filho, um dos autores da lei que estabelece o registro de animais na cidade do Rio de Janeiro.

A advogada Bruna Decco já fez a microchipagem dos seus dois cães e afirma: "É uma tranquilidade, porque, se eles fugirem ou forem roubados, é possível identifica-los”.

Além da identificação, também serão oferecidos serviços de vacinação e adoção de animais. A pasta reforça que só poderão ser vacinados cães e gatos saudáveis, a partir de 4 meses.

Identidade do animal cadastrado e microchipado Divulgação No município do Rio de Janeiro, o Registro Geral de Animais (RGA) é realizado por meio do Sistema SISBICHO, onde o animal recebe um chip com uma codificação que é vinculada ao seu cadastro no sistema. O cadastro armazena informações do tutor, como nome, CPF e endereço e dados do animal, como nome, espécie, raça, cor, idade, etc. Além disso, o sistema também inclui uma foto do animal, que ao final do processo gera uma carteira de identidade que pode ser impressa.

Atualmente há cerca de 90 mil animais já microchipados pelo serviço público, 15 mil deles somente em ações realizadas este ano. Desde o início das ações itinerantes, já foi feita a microchipagem em locais como Guadalupe, Paciência, Campo Grande, Grajaú, Senador Camará, Méier, Irajá, Sepetiba, Bangu, Vista Alegre, Quintino, Padre Miguel, Tomás Coelho, Praça Seca, Barra da Tijuca e Recreio.

O serviço já é gratuito no Hospital Veterinário de Santa Cruz, localizado no Centro de Controle de Zoonoses Paulo Dacorso (CCZ), e nas diversas ações que são realizadas pelo Instituto de Vigilância Sanitária (IVISA-Rio) em bairros da cidade.

Pontos de atendimento:



Sábado (05)



Vista Alegre – Rua Piratininga

Horário: 9h às 13h

Bangu - Praça Guilherme da Silveira,

Horário: 9h às 15h