Polícia Civil investiga queda de Sidney Sampaio e realiza perícia

Rio - A Polícia Civil está investigando a queda do ator Sidney Sampaio em um hotel, em Copacabana, na Zona Sul do Rio. Ainda nesta sexta-feira (4), agentes da 13ª DP (Ipanema) realizaram uma perícia no local e ouviram testemunhas. As câmeras de segurança do estabelecimento estão sendo analisadas pelos policiais.

Por volta das 7h, o ator de 43 anos caiu da janela do primeiro andar . Segundo testemunhas, ele estaria alterado e teria se envolvido em uma confusão no hotel onde estava hospedado. Moradores da região afirmaram que ouviram gritos de socorro e vidro quebrando durante a madrugada. Sidney teria quebrado a janela do banheiro de um quarto no quinto andar.

Sidney foi socorrido por militares do Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea.

fotogaleria

Em nota, a direção da unidade informou que a vítima sofreu duas fraturas, mas não há necessidade cirúrgica e o seu quadro clínico é considerado estável. Após passar por uma radiografia, ele recebeu alta hospitalar ainda na tarde de sexta.

Uma reportagem do programa Balanço Geral, da Record TV, mostra o momento da queda de Sidney. As câmeras de segurança da parte exterior do hotel mostram os bombeiros logo abaixo da janela. Em seguida, o ator cai e é atendido pelos militares.

Veja o vídeo