Casa da Cultura abre concurso de poetas

A Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda de Resende abriu, até o dia 4 de agosto, as inscrições para o 1° Concurso de Poetas das Agulhas Negras, realizado pela Biblioteca Pública Dr. Jandyr César Sampaio. O objetivo é dar visibilidade aos poetas de Resende, Itatiaia, Quatis e Porto Real, promover a expressão da arte literária e divulgar novos talentos.



As inscrições devem ser feitas pessoalmente de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, na Biblioteca Pública Dr. Jandyr César Sampaio, que fica na Praça do Centenário, no Centro, ou pelo e-mail: poetasdasagulhas@gmail.com.



Os candidatos menores de 18 anos devem apresentar no ato da inscrição, uma autorização dos pais ou responsáveis. Cada interessado pode escrever apenas um poema que seja inédito e original, não sendo publicado e apresentado em nenhuma plataforma.



O processo seletivo acontecerá em duas fases. Na primeira, as obras serão avaliadas seguindo os critérios de originalidade, qualidade técnica e domínio da linguagem. Já a fase final será com 20 poemas finalistas e serão julgados também por meio destes critérios e ainda com avaliação da declamação da obra. A final será em 24 de agosto.