Polícia Civil flagra extração ilegal de palmito juçara em Itatiaia

Uma operação da Polícia Civil de Itatiaia, em parceria com guardas municipais do Grupamento Especial do Meio Ambiente (Gema), flagrou na quinta-feira (3) um acampamento montado dentro da área de amortecimento (entorno) do Parque Nacional para extração ilegal de palmito juçara. Cerca de meia tonelada da palmeira foi apreendida. O local estava vazio. Ninguém foi preso.



Segundo a Polícia Civil, a ação foi ordenada após denúncias sobre o crime ambiental. Após uma incursão pela região de mata fechada e de difícil acesso, os agentes encontraram o acampamento improvisado com camas, carregador solar para celular, peças de roupas molhadas em um varal, alimentos e utensílios de cozinha.



Também foram apreendidos dois celulares, três munições de arma de fogo calibre .22, além de oito sacos com palmitos cortados e prontos para transporte. Todo o material foi levado para a 99ª Delegacia Policial de Itatiaia, onde o caso foi registrado. Até o momento, ninguém foi preso. Crimes ambientais podem ser relatados para o Disque Denúncia pelo 0300 253 1177.