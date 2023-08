Divisão de Trânsito altera tráfego por conta de encontro de motociclistas

Por conta do Encontro Internacional de Motociclistas , que acontece neste fim de semana em Penedo, o trânsito na localidade foi alterado. Segundo a Divisão Executiva de Trânsito (DETRA), a Avenida das Mangueiras está em sentido único em direção às Avenidas Penedo e Finlândia.Os veículos que estiverem saindo do evento devem seguir no sentido Três Cachoeiras, utilizando a Avenida Penedo para saída do Bairro Penedo. Já aqueles que estiverem transitando pela a Avenida das Mangueiras, sentido Portal, devem utilizar a Avenida Penedo como via de saída.Durante o evento, a Rua Olaria, próximo ao City Parque Hotel, fica reservada para os veículos de apoio ao evento. A Rua das Velas está bloqueada para o trânsito de veículos, exceto para aqueles que irão acessar os estacionamentos particulares e motocicletas.Nos quatro dias, a parada e o estacionamento de veículos estão proibidos a partir do nº 200 (próximo a Pousada do Lago) até o cruzamento com a Rua das Velas. Já o estacionamento do Shopping Casa do Papai Noel será destinado exclusivamente para as motocicletas.