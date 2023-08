PF prende homem suspeito de liderar esquema que deu prejuízo de R$ 1,2 milhão na Caixa

Rio - A Polícia Federal cumpriu, nesta quinta-feira (3), uma série de mandados contra envolvidos em esquema que aplicou golpes contra idosos e aposentados do Rio. De acordo com os investigadores, o grupo falsificava informações de clientes da Caixa Econômica para conseguir empréstimos. Um homem. apontado como líder das ações e por causar prejuízo de R$ 1,2 milhão ao banco, foi preso no Recife, em Pernambuco.



A investigação sobre o caso começou ainda em 2022, após uma notícia-crime ser apresentada por uma das vítimas e pela própria instituição bancária. Na ocasião, o homem preso teria aberto 12 contas em nome de idosos, em sua maioria aposentados, sem o consentimento dos mesmos. A ação contou com a participação de um gerente da agência da Caixa de Armação dos Búzios/RJ, que é alvo de mandado de prisão e atualmente é considerado foragido.

O esquema usava as identidades das vítimas, além de comprovantes de residência, e-mail e telefone do homem preso para criar todas as contas. Com isso, o suspeito fez uma série de empréstimos, usou cartões de crédito, transferências para sua conta pessoal e usou cheque especial no nome das vítimas.

De dentro da agência, o gerente conseguia aumentar as linhas de crédito das vítimas de golpe falsificando cadastros de rendas mensais. Os valores criados variavam de R$ 20 mil a R$ 90 mil mensais. Algumas das vítimas, eram cadastradas como servidores federais aposentados.



De acordo com a PF, um dos casos que chama atenção era o de uma diarista e um funcionário de condomínio residencial, que tinham rendas mensais de dois salários mínimos, mas foram cadastrados com rendas de R$ 25 mil e R$ 88 mil, respectivamente. Até o momento, as investigações indicam um prejuízo aproximado de R$ 1.2 milhão.

Em nota, a PF informa que os investigados responderão pelos crimes de estelionato previdenciário e peculato digital, além de outros delitos que devem surgir com a investigação. Somadas, as penas máximas dos crimes ultrapassam os 18 anos de reclusão.