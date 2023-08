Presidente da Colômbia indica advogado para representá-lo contra acusação do filho

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, anunciou nesta sexta-feira, 4, que designou um advogado para representá-lo contra as acusações de suposta entrada de dinheiro de origem duvidosa em sua campanha eleitoral. Petro insistiu que, enquanto as investigações estiverem em andamento, ele continuará com suas atividades governamentais.



Um dia depois que seu filho, Nicolás Petro, declarou perante as autoridades colombianas que a campanha de seu pai em 2022 recebeu dinheiro de origem duvidosa, o presidente disse em comunicado que os juízes determinarão o que é apropriado.



"Recebo com dor, em âmbito pessoal, a informação sobre alegadas irregularidades no desenvolvimento da campanha presidencial", acrescentou Petro, que negou ter conhecido qualquer ilegalidade



Nicolás Petro disse à Procuradoria-Geral da Nação na véspera que fornecerá arquivos de áudio e documentos que comprovem suas declarações. O filho do chefe de Estado colombiano foi preso como parte de uma investigação contra ele por suposto enriquecimento ilícito e lavagem de dinheiro.