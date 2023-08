Alerj analisa proibição da venda de garrafas de vidro próximo a estádios

Rio - A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro analisará um projeto de lei que proíbe a venda de produtos em recipientes de vidro no entorno dos estádios de futebol. Em tramitação na Alerj, a proposta será apreciada pelas comissões de Constituição e Justiça, Esporte e Lazer, Segurança Pública e Orçamento.

O projeto determina que, nas cinco horas que antecedem o evento esportivo, será proibida a venda e a utilização desse material a 400 metros dos estádios. As secretarias competentes ficariam responsáveis pela fiscalização e punição aos estabelecimentos que infringirem a proibição, aplicando uma multa.

Em julho, a torcedora Gabriela Anelli morreu após ser atingida por estilhaços de uma garrafa de vidro no entorno do Allianz Parque, em São Paulo, antes de uma partida entre Flamengo e Palmeiras.

O deputado estadual Carlinhos BNH (PP), coautor do PL ao lado da parlamentar Índia Armelau (PL), afirma que o objetivo da proposta é preservar a segurança e a integridade física da população.

"Infelizmente, garrafas e outros materiais de vidro acabam funcionando como armas nas mãos de pessoas que saem de casa com o intuito de promover brigas e confusões, por isso a necessidade urgente de promover essa proibição, para que as partidas de futebol, grande paixão nacional, não sejam maculadas com a vitimização dos torcedores", explicou Carlinhos.