Clínica da Família recebe ação de serviços sociais

A Clínica da Família, no bairro Nossa Senhora do Rosário, recebe neste sábado (5) uma edição do "Ação Quatis". O evento acontece das 7h às 14h com diversos serviços das secretarias municipais de Saúde, Educação e Assistência Social.



Também serão realizados atendimentos médicos, eletrocardiograma, atividades de prevenção em saúde bucal, vacinação, feira de adoção de animais, agendamento de serviços em Vigilância Sanitária, animação infantil, além de atualização e emissão de documentos de programas sociais.