Rio terá fim de semana ensolarado e altas temperaturas

Rio - Sem previsão de chuva, o fim de semana no Rio será de sol e altas temperaturas, apontam dados do sistema meteorológico Alerta Rio. No início da manhã desta sexta-feira, devido à passagem de uma frente fria sobre o oceano, houve aumento da nebulosidade, deixando o céu parcialmente nublado a nublado, mas sem ocorrências de chuva, com mínima de 16°C e máxima de 31°C.

Devido ao tempo fresco desta sexta, cariocas aproveitaram as águas azuis da Praia do Pontal, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio, para passar tarde e praticar esportes. Banho de mar, surf, ciclismo e futebol de areia foram as principais escolhas de banhistas para curtir o sol.

No sábado, o céu seguirá nublado a parcialmente nublado, com poucas nuvens e ventos fracos a moderados. Os termómetros devem chegar aos 32°C com mínima de 15°C. Já no domingo, o tempo seguirá nas mesmas condições, no entanto, com menos nuvens que o dia anterior.

Na segunda-feira, as temperaturas terão um leve aumento, com máxima de 34°C e mínima de 16°C. No entanto, na terça, o tempo volta a mudar devido a uma frente fria e os termômetros sofrerão queda, com máxima de 30°C e mínima de 17°C. Também há previsão de chuva fraca a moderada na parte da manhã em pontos isolados da cidade.