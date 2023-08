PRF apreende quase duas toneladas de maconha escondidas em carga de lenços umedecidos na Baixada

Rio - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, nesta sexta-feira (4), quase duas toneladas de maconha na Rodovia Presidente Dutra, altura de Seropédica, na Baixada Fluminense.

De acordo com a corporação, a abordagem foi realizada na altura do pedágio e a droga estava escondida em uma carga de lenços umedecido. Após verificar a documentação, os agentes solicitaram que o motorista desembarcasse para que fiscalizassem a carga transportada. Entretanto, o condutor disse que havia perdido a chave para abrir o compartimento, o que aumentou a desconfiança da equipe.

Aos policiais, o motorista, de 52 anos, confessou que transportava as drogas e que receberia R$ 18 mil pelo serviço. Ele saiu de Maringá, no Paraná, com destino a Bonsucesso, na Zona Norte do Rio.

Ele deve responder por tráfico de drogas, com pena de até 15 anos de prisão, existindo a possibilidade de aumento por ser considerado um crime interestadual.

A ação faz parte da Operação Palladium, que teve início em junho, com o objetivo de coibir o roubo de carga nas rodovias federais. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Federal.