Motorista que provocou acidente e matou três pessoas em Piraí é preso

Rio - Policiais civis da 94ª DP (Piraí) prenderam Ivo Ferreira, nesta quinta-feira (03), no bairro Jardim Amália, em Volta Redonda, na Região do Médio Paraíba. O homem é acusado de atropelar e matar três pessoas em 2016. Contra ele, foi cumprido um mandado de prisão preventiva por homicídio culposo.



Segundo as investigações, o homem estava embriagado quando dirigia o veículo que atingiu a charrete em que estavam as vítimas Hélison Vinicius Peixoto, 28, Rosiane Aparecida da Silva, 27, e Caio Manoel da Silva Siqueira, de 7 anos, no bairro Arrozal, em Piraí, no Sul Fluminense. As vítimas não resistiram.



O acusado foi encaminhado ao sistema penitenciário, onde permanecerá preso à disposição da Justiça.