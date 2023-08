Mutirão Renegocia tem recorde de atendimentos na segunda semana

Rio - Na segunda semana do mutirão Renegocia, o Procon-RJ atendeu cerca de 700 consumidores. Entre segunda (31) e esta sexta-feira (4), as concessionárias de serviços essenciais de gás, luz e água estiveram presentes para negociação dos débitos na sede da autarquia. Mais de 78% dos atendimentos foram finalizados em acordos. Alguns deles resultaram em descontos de 95% no valor total da dívida.



A concessionária que teve maior procura dos consumidores foi a Light. A maioria dos acordos foi realizada pela Light e Águas do Rio. Os descontos mais altos foram feitos nos acordos com a Cedae. Também na semana passada foram feitas negociações com bancos, que alcançaram 45% de acordos.



Na próxima semana, será a vez das empresas de telecomunicações que estarão na sede da autarquia para a última semana do Renegocia. O mutirão será de segunda à sexta, na Avenida Rio Branco, 25, 5⁰ andar, com distribuição de senhas de 10h às 14h.



Segundo o presidente do Procon-RJ, Cássio Coelho, os consumidores poderão negociar com as empresas de telefonia, com mediação do servidor do Procon-RJ e a presença do representante da empresa.



"Muitos consumidores estão com a linha de telefone cortada ou na iminência de suspensão e muitos com o nome negativado devido à falta de pagamento, e poderão sair da autarquia com seu problema resolvido", ressalta Coelho.